Messinatoday.it - Incidente in tangenziale, quattro veicoli coinvolti e feriti

Leggi l'articolo completo su Messinatoday.it

in, all'uscita dello svincolo di San Filippo in direzione Catania. E' accaduto intorno alle 11. Per cause in corso di accertamentosono rimastiin uno scontro. Sul posto la polizia stradale, ambulanza e soccorso stradale.Chiusa.