Ilrestodelcarlino.it - Incidente in autostrada. Un Tir e sei auto paralizzano il traffico

Un brutto, avvenuto ieri attorno alle 9 nella carreggiata nord dell’A14 poco prima del casello di Rimini sud, ha ‘stressato’ ancora di più ilgià messo in fortissima difficoltà a causa della maxi affluenza ad Ecomondo, il festival green in corso alla Fiera. Il sinistro ha coinvolto un camion con targa polacca e almeno sei macchine che viaggiavano in direzione Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato innescato dal tamponamento di una Fiat 500, avvenuto nei pressi della corsia di decelerazione che conduce al casello. Il forte impatto ha causato una serie di tamponamenti a catena, coinvolgendo leche precedevano la Fiat. Sul luogo sono tempestivamente intervenuti i mezzi di soccorso, tra cui ambulanze, poliziale vigili del fuoco, per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area.