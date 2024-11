Bergamonews.it - In Bergamasca persiste la stabilità: sole e cielo sereno per tutta la settimana

Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaUna vasta area di alta pressione interessa gran parte dell’Europa; tale situazione determina condizioni di tempo stabile sulla nostra regione,ggiato sui rilievi, grigio in pianura per la presenza di nebbie o nubi basse specie durante le ore più fredde. Tale situazionerà per gran parte dellasenza sostanziali variazioni. E’ atteso un graduale calo termico a tutte le quote nel corso dellafino a riportare le temperature a medie più consone al mese di Novembre.Mercoledì 6 novembre 2024Tempo previsto: condizioni di tempo stabile eggiato sui rilievi Alpini e Prealpini e fascia pedemontana; durante la giornata transito di velature più compatte sui settori Alpini e Prealpini settentrionali.