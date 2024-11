Oasport.it - Imoco devastante contro il Mladost Zagabria in Champions League di volley femminile: Merit Adigwe sugli scudi

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Al Palaverde, le Pantere in versione A.CarraroConegliano, campionesse in carica, hanno affrontato il primo match della Pool A dell’edizione 2024-2025 della Ceve giocatole campionesse di Croazia del. Quest’ultime sono entrate nel girone eliminando con un doppio 3-1 nel turno preliminare le serve dello Zok.È stata una primaun team croato in. Conegliano è reduce da un’annata strepitosa, citando le vittorie di tutte le undici partite nell’edizione passata della massima competizione continentale per club, fino al trionfo finale di Antalya. La squadra di Daniele Santarelli si è presentata al completo ed è stata anche l’occasione della prima uscita in Europa per i nuovi arrivi tra le fila dell’, ovvero Zhu e Gabi e Chirichella.