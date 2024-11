Messinatoday.it - Illuminare artisticamente lo storico ponte ferroviario di Camaro, Geraci (M5S): "Si chiuda l’accordo con Rfi"

Leggi l'articolo completo su Messinatoday.it

“Il recente protocollo d’intesa tra Comune di Messina ed RFI per la riconquista di spazi urbani fa ben sperare, affinché anche lorientri tra questo accordo, diventando un'attrazione visiva sia per i messinesi che per i turisti". E' l'auspicio che arriva dal consigliere della III.