Lanotiziagiornale.it - “Il voto a Trump sa di rabbia e disagio. Una lezione per una sinistra elitaria”. Parla il politologo Revelli

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Le elezioni americane hanno sancito la vittoria di Donald. Professore Marco, storico e, era un risultato prevedibile?“Devo dire che prima di partire negli Usa, leggendo i giornali italiani avrei detto di no. Sembravano tutti orientati sulla vittoria di Kamala Harris. Noi siamo stati nel Nevada, uno degli stati considerati in bilico, ma devo dire che lì era nell’aria la vittoria di. La si avvertiva in una campagna elettorale fredda, che sembrava più uno scontro tra tifosi delle diverse fazioni che non un’egenerale. Si avvertiva la presenza die l’assenza della Harris. Davanti a molte case c’erano cartelli che incitavano a votare. Guardando i sondaggi che davano i due candidati alla pari ci sembrava un po’ strano”.Quali sono state le ragioni della vittoria dio, se preferisce, le ragioni della sconfitta di Kamala Harris?“Se dovessi dare una valutazione generale può stupire che persone normali potessero valutare l’opzione, nonostante Capitol Hill e i processi a suo carico, per nonre dei suoi comportamenti nei confronti delle donne e del suo linguaggio.