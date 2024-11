Ilrestodelcarlino.it - Il Villaggio della Salute Più: "Ancora lavori dopo il maltempo. Ma la struttura è già operativa"

Riaperto a tempo di record, ma restano centinaia di migliaia di euro i danni causati sia negli spazi aperti che soprattutto in quelli chiusi. IlPiù riparte, ma mentre gli ospiti sguazzano nelle suggestive piscine termali e si dedicano a visite, terapie e palestra, all’esterno gli operai proseguono a lavorare per riparare i danni dell’alluvione dell’ottobre appena concluso. "Non ci siamo mai fermati, abbiamo squadre di operai che lavorano quotidianamente per riuscire nel più breve tempo possibile a completare la ripavimentazione di tutta la parte esterna, con le betonelle che erano state fatte letteralmente saltare dall’acqua che ha invaso ilnella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre", spiega Graziano Prantoni, General Manager del Gruppo Monti. Iesterni sono gli ultimi da completare ("ci auguriamo di concluderli entro la fine di questo mese"), ma per settimane operai e manutentori hanno dovuto lavorare all’interno sia del corpo centrale, sia dei casolari che fanno parte dell’albergo diffuso del