Casertanews.it - Il tormento di "Manfred" alla galleria Artemì

Leggi l'articolo completo su Casertanews.it

Un mondo di passione, di dolore e di. Il 9 novembre, alle 20:30,Artemí di San Nicola la Strada, in via Domenico Gentile, 136, andrà in scena una nuova produzione teatrale e di danza ispirata all’opera “” di Lord Byron.Sul palco, con la regia audio di Tony Cols.