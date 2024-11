Baritoday.it - Il regista Gabriele Muccino ospite in sala al Multicinema Galleria di Bari con il suo film 'Fino alla fine'

Leggi l'articolo completo su Baritoday.it

Venerdì 8 novembre aldisaràinil, per presentare il suo ultimo»: interverrà allo spettacolo delle 20,45, per il saluto iniziale e al termine della proiezione, per il dibattito con il pubblico. Il lungometraggio.