Vanityfair.it - Il principe William sceglie un look eco-friendly per gli Earthshot Prize Awards

Per la cerimonia di consegna dei premi assegnati per il contributo alla causa ambientale, il reale si è presentato con un outfit insolito composto da una giacca acquistata in un negozio vintage di Londra e un paio di sneakers plastic-free. Quando si dice dare il buon esempio