Veronasera.it - "Il Paese dei Balocchi" a Bussolengo

Leggi l'articolo completo su Veronasera.it

Per la rassegna "d’Autunno" non poteva mancare un appuntamento che inizia a sapere di Natale con "Ildei", in programma sabato 23 e domenica 24 novembre.Sagre, feste ed eventi enogastronomici a Verona e in provincia: tutti gli appuntamenti del 2024Un evento tutto.