Ilrestodelcarlino.it - Il ministro Valditara: “Ugolini può fare la storia”

Bologna, 7 novembre 2024 – “puòla. Ha qualità straordinarie, è una donna di grande esperienza, con idee chiare, e ha una visione moderna. Una persona che potrebbe senza dubbio contribuire al bene di una regione dinamica e moderna”. L’endorsement è speciale, considerato che arriva daldell’Istruzione, confezionato per una preside da decenni nel mondo della scuola: Giuseppeabbraccia Elenae la candidatura a presidente della Regione in vista del voto del 17 e del 18 novembre. L’occasione è a Bologna, dovericopre la carica di rettrice delle Scuole Malpighi. E dove ilè arrivato per presentare il suo libro, ‘La scuola dei talenti’, nella sede di Confindustria Emilia Area Centro. Un appuntamento a porte chiuse, davanti a imprenditori ed esponenti politici, tra cui i candidati Francesco Sassone e Marta Evangelisti per Fratelli d’Italia, Giulio Venturi e Daniele Marchetti per la Lega.