Imiglioridififa.com - Il Mercato di FC 25, arriva un weekend impegnativo con i Centurioni? [VIDEO]

Le nuove carte denominatesaranno disponibili in EA Sports FC 25 da domani sera, venerdì come sempre. La promoinclude carte speciali (comprese le Icon) con importanti potenziamenti nelle statistiche, rendendo questi giocatori alcuni dei più ambiti del. Come sempre, l’evento porterà nuove SBC (Squad Building Challenges) e obiettivi settimanali che permetteranno ai giocatori di sbloccare contenuti esclusivi e ricompense di alto livello. In questoJohn vi spiega cosa potrebbe accadere lato Compravendita. E se non hai ancora acquistato la tua copia di FC 25 potete farlo su Amazon a prezzo scontato!