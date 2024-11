Il Mar Mediterraneo ha registrato un incremento record della temperatura nel 2023

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Nel corso delil Marhatemperature che hanno raggiunto il valore termico più altostoria moderna. L'di oltre 1°C in 25 annimedia superficiale, in progressivo aumento dal 2013 nel Tirreno meridionale, in estensione verso nord, e il riscaldamento degli strati più profondi, fino a .