Romatoday.it - Il finto idraulico che truffa gli anziani e scappa con 4mila euro di gioielli

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

Unaagliin piena regola. Anzi, sarebbe meglio dire un vecchio trucco. Un soggetto, che si èun, ha fatto sapere che doveva entrare in un'abitazione per controllare i termosifoni. Inoltre, ha anche spiegato che l'oro presente in casa doveva essere messo sotto il.