Il film su Maserati con Anthony Hopkins e Jessica Alba sarà girato a Cinecittà

Ilbiografico sulla vettura sportiva: The Brothers, le cui riprese inizieranno questo mese,negli iconici studi dia Roma. Le riprese si svolgeranno anche a Modena e Bologna e la produzione si avvarrà della tecnologia VR e VFX di TuscanyStudio. Michele Morrone,, Andy Garcia esono i protagonisti delsui fratelli creatori dell’iconica automobile italiana. Ilprodotto dall’italiano Andrea Iervolino per la sua nuova società di produzione cinematografica e televisiva chiamata The Andrea Iervolino Company e diretto dal premio Oscar Bobby Moresco. Lafu fondata nel 1914 in un garage nella città di Bologna, nell’Italia centrale, da tre fratelli: Alfieri, Ettore ed Ernesto. Fin dai suoi albori, l’azienda, oggi nota per le auto di lusso, era legata al mondo delle corse automobilistiche.