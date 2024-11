Baritoday.it - Il dossier dell'ispezione su presunte infiltrazioni mafiose al Comune di Bari: cala l'ipotesi commissariamento

Leggi l'articolo completo su Baritoday.it

Sarà trasmessa in tempi presumibilmente brevi al ministro'Interno Matteo Piantedosi, la relazione sull'a Commissione d'Accesso nominata a marzo scorso dal Viminale per valutare il rischio di possibilineldi. Ieri mattina si è svolto in.