Fanpage.it - Il dolore della mamma della 15enne morta suicida a Enna: “L’hanno umiliata e in 40 minuti si è uccisa”

"L'hannoa tal punto che in 40mia figlia si è tolta la vita" ha dichiarato la madresulla cui morte si indaga per istigazione al suicidio. "Quel giorno mi aveva detto che aveva avuto dei diverbi con le compagne di scuola, l'hanno fatta sentire una nullità, lei non ha sopportato la vergogna e l'umiliazione" ha raccontato la donna.