Fanpage.it - Il centrodestra e la guerra intestina senza fine nel Lazio di Francesco Rocca

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Ancora stallo in merito alla trattativa interna alnel, con Forza Italia che chiede più potere e spazio in giunta.: "Un rimpasto? Vediamo cosa avviene nei prossimi giorni. Noi non ci abbiamo mai pensato. Ora sto attendendo alcune risposte, ma tutto questoche la nostra azione si sia mai fermata".