Sport.quotidiano.net - Il bilancio della Rata: "Ci mancano 4 punti"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

"Penso che la gara di domenica con il Montefano possa ricalcare quella di Fabriano, cioè una squadra che ci aspetta e vuole puntare al contropiede". Stefano Serangeli, dgMaceratese, pensa alla prossima partita interna contro i viola allenati da Peppino Amadio, che è stato sulla panchina biancorossa. Ultimamente in casa la squadra di Possanzini sta facendo più fatica e il rischio è che l’Helvia Recina possa diventare un peso psicologico. "Spero proprio di no, perché si tratta di un campo perfetto dove potere sviluppare il gioco che vogliamo, sugli spalti possiamo contare su un pubblico sprecato per l’Eccellenza: per queste considerazioni il nostro impianto deve essere invece un’arma a nostro favore, che ci dà dei vantaggi". A Fabriano i biancorossi sono passati in svantaggio dopo pochi minuti.