Vanityfair.it - I genitori di Leonardo Calcina, 15enne che si è ucciso a Senigallia: «Chiediamo educazione all'affettività a scuola e una nuova legge sul bullismo»

La madre e il padre del ragazzo hanno incontrato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per consegnargli un dossier con documenti inediti, alcuni dei quali ipotizzano che il dirigente e gli insegnanti non abbiano fatto tutto ciò che era necessario per tutelarlo