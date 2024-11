Highlights e gol Galatasaray-Tottenham 3-2 Europa League 2024 2025 VIDEO

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilcone gol di3-2, match valido per la quarta giornata dell’. Grande risultato per i turchi, che fermano gli Spurs al termine di una partita spettacolare e tiratissima. Grande protagonista Victor Osimhen, capace di indirizzare la sfida con due gol in meno di dieci minuti nel finale di primo tempo, entrambi su assist di un altro ex Napoli come Mertens. Di seguito le immagini salienti della partita.e gole gol3-2,) SportFace.