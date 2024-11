Lookdavip.tgcom24.it - Harper Beckham premia mamma Victoria come imprenditrice dell’anno

Serata speciale per, che il 6 novembre a Londra è statataEntrepreneur of the Year, nel corso della cerimonia’s Bazaar Women of the Year. All’evento annuale vengono riconosciuti i traguardi delle donne in una serie di campi, dal lavoro alle beneficenza. A rendere più magica la soirée dici ha pensato la figlia.Le dolci parole disul palco“Sono molto emozionata”: così ha esorditosul palco dell’’s Bazaar Women of the Year. Per lei è la prima volta davanti al grande pubblico della moda e il motivo è dolcissimo:recon l’Entrepreneur of the Year award. “Domani c’è scuola e spero di avere la scusa per non fare i compiti stasera, con la mia presenza qui” ha aggiunto l’ultimogenita di David e