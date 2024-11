Guida ai tagli sfumati a forbice per uomo | trend e consigli del nostro Magazine per uno stile impeccabile

Leggi l'articolo completo su Mondouomo.it

Per l’che non vuole passare inosservato, torna di moda ilo sfumato a. Semplice ma d’effetto, la precisione sartoriale del barbiere, ritorna in auge per un tocco di classe ed eleganza. L’contemporaneo ricerca loe l’eleganza. Quel tocco in più per essere al centro dell’attenzione, senza doversi mettere in mostra in .

aiperdelper uno. Mondo.it.