Sport.quotidiano.net - Gueye costretto e rientrare a casa per problemi famigliari. Il Fano perde il suo centravanti. Sindy Niang pronto per il rientro

Calcio senza il suoAliousabato contro il Real Casebruciate World Fire di Montemarciano in programma allo stadio "Mancini" alle 14,30. L’attaccante senegalese ha dovuto lasciare l’Italia qualche giorno addietro per far ritorno in patria a causa di seri. La società granata gli ha concesso il permesso per due o tre settimane, per cui mister Spendolini dovrà fare a meno dell’attaccante che venerdì scorso nell’anticipo contro il Real Porto con la sua doppietta ha risolto la partita. "Oggi nell’ultimo allenamento di rifinitura – dice il tecnico fanese – studieremo alcune soluzioni per sopperire alla sua mancanza". In effetti con l’assenza diilsi scopre senza undi di ruolo. L’alternativa più naturale sarebbe rappresentata da Apezteguia, ma l’attaccante cubano è un classe 1983, ha cioè superato i 40anni, giocando finora solo spezzoni di partita e non ha il passo e il ritmo diche di anni ne ha 28.