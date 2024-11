Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, sparito nel nulla nella golena del fiume Po

(Reggio Emilia), 7 novembre 2024 - Sono in corso le ricerche di un uomo sessantenne, di origine straniera, che ieri mattina presto ha lasciato la sua auto, una utilitaria, nel parcheggio affacciato sul lido Po di, per poi allontanarsi a piedi. Oggi i familiari, preoccupati per il mancato rientro, hanno segnalato la vicenda alle forze dell’ordine. Sono mobilitati polizia locale della Bassa Reggiana insieme ai vigili del fuoco del distaccamento locale, delle squadre Saf, sommozzatori, con un sorvolo effettuato anche dall’elicottero del 115. Secondo quanto risulta, il sessantenne – indiano residente a Luzzara – sarebbe arrivatoprima mattinata di mercoledì al lido Po, ha lasciato la sua Fiat Punto in sosta accanto al chiosco e al ristorante per poi allontanarsi. Nessuno sarebbe stato in zona in quel momento.