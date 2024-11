Ilrestodelcarlino.it - "Grato a due medici che hanno fatto la differenza"

Caro Carlino, poche righe per esprimere tutta la mia gratitudine a dueche nella notte tra l’1 e il 2 novembrela. Da diversi mesi soffrivo di calcoli alla colecisti, ripetuti accessi in PS, ogni volta trattato per il controllo del dolore e poi dimesso, già in lista di attesa per intervento programmato. Nonostante questo e nonostante nella notte del 29 ottobre fossi andato in PS per l’ennesima colica e come sempre dimesso, la sera del 1 ho dovuto tornare in PS, dove la dott.ssa Cenacchi ha chiamato il chirurgo, il Prof. Occhionorelli per l’aggravarsi del mio stato di salute. All’ 1 di notte ero in sala operatoria e nel giro di poco tempo è stato risolto il problema. Quindi ringrazio la dott.ssa Cenacchi per la sua competenza e gentilezza, e il Prof. Occhionorelli, compresa tutta la sua équipe della chirurgia d’urgenza 2B2, per la competenza, la professionalità, la gentilezza e l’attenzione al paziente.