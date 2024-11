.com - Gli Obama si congratulano con Trump

Barack e Michellesiconper la sua vittoria alle elezioni, pur chiarendo che “ovviamente non è il risultato che speravamo”. In una nota, l’ex presidente democratico e la moglie dichiarano che, nonostante “i profondi disaccordi con i repubblicani su tutta una serie di questioni, vivere in una democrazia significa riconoscere che il nostro punto di vista non sarà sempre vincente ed essere disposti ad accettare il trasferimento pacifico dei poteri”.aggiornamento ore 2.11“Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi del vicepresidente Harris e del Governatore Tim Walz, che hanno condotto una campagna straordinaria”, si legge in una nota, laddove si chiarisce che l’America “ne ha passate tante negli ultimi anni: da una pandemia storica e dall’aumento dei prezzi che ne è derivato, ai rapidi cambiamenti e alla sensazione di molte persone che, per quanto si impegnino, il massimo che possono fare è arrancare”.