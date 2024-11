Ilgiorno.it - Gli agenti della Locale si formano a Varese

Settanta nuoviprovenienti da tutta la Lombardia hanno partecipato al primo incontro del corso di formazione per i neo assunti nella Poliziainfatti è stata scelta dalla Regione come sede di questo momento formativo obbligatorio per chi ha deciso di indossare la divisa. Si tratta del corso che per tre mesi, con incontri tre volte alla settimana, si svolgerà nell’aula magnascuola Pellico. La giornata formativa è stata aperta dall’assessore alla PoliziaRaffaele Catalano insieme al comandante Claudio Vegetti. "È un grande piacere essere stati scelti come sede per questa importante formazione dei nuovi assunti nella Polizia– ha detto l’assessore Raffaele Catalano –. Qui asi apre un corso che durerà tre mesi e che formerà gliche presteranno servizio nelle varie città.