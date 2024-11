Ilpescara.it - Giù i fabbricati abusivi nell'area dell'ex Yale, il sindaco: "Creeremo spazi utili a tutta la città" [VIDEO]

Leggi l'articolo completo su Ilpescara.it

Sopralluogo delCarlo Masci in alcuni cantieri. Il primo lo ha fatto in via Fonte Romana eo specificoche ospitava l’ex complesso sportivo exdove, spiega, si stanno demolendo ie dove, assicura il primo cittadino, queglisaranno.