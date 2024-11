Sbircialanotizia.it - Giovani, Erasmus Network Italia: “Lavorare con istituzioni per far sentire istanze studenti”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Così Gaia Tamasi, presidente di, alla vigilia dell’inaugurazione della sedicesima edizione dell’Incontro Culturale“La recente strategia per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore inha posto il nostro Paese in una posizione favorevole per continuare su questa strada. Abbiamo individuato alcuni punti su cui si può continuare ae, comedel .