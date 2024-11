Giornata diabete, i consigli degli esperti su alimentazione e sport più adatti

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il controllo glicemico è la parola d’ordine per chi convive con il, ma gliconcordano che tutti tipi diapportano benefici per i pazienti che soffrono didi tipo 1 e di tipo 2, specie se associati a una sana ed equilibrata, come nel caso del. Come .