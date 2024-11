Gigi Riva oggi avrebbe compiuto 80 anni Il figlio | Lui nel cuore di tutta la Sardegna

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Siamo arti agli 80di papà, ma purtroppo non è con noi". Inizia così il commovente messaggio condiviso daldi, Nicola, sui canali social del Cagliari.'Rombo di Tuono', scomparso lo scorso anno,80: "È difficile dire cosa è stato per me mio padre. Come .