Europa.today.it - Ghali torna in concerto, tra hit e bandiere della Palestina (e una proposta di nozze a sorpresa)

Leggi l'articolo completo su Europa.today.it

Mercoledì 6 novembre. Alle 21:20 si spengono le luci del Palasport di Roma ed entra. Purtroppo l'acustica, non è certo un mistero, non è delle migliori. D'altronde il "Palazzo dello Sport", lo dice già il nome, non è nato per ospitare concerti. Fatta questa doverosa premessa, ilsi.