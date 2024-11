Inter-news.it - Genoa-Como, Vogliacco salva Gilardino. Pareggio al 92?!

Ilpareggia contro ilcon il risultato di 1-1.Albertodall’ennesima sconfitta di questo inizio di campionato.CROLLO – Ilsi fa beffare al 92? dal, solo uncon il risultato di 1-1. La squadra di Cesc Fabregas non torna a fare punteggio pieno dopo dopo più di un mese dall’ultima volta. Era successo il 29 settembre contro il Verona, da lì in poi quattro sconfitte ed un solocon il Parma per 1-1. Ilsi ferma ancora, ildi Albertorespira. L’ultimo rocambolesco successo sul Parma per 1-0 trova continuità e adesso l’allenatore ex campione del Mondo vede la luce. A Marassi gli uomini di Cesc Fabregas vanno avanti grazie al gol di Da Cunha sull’ennesimo passaggio vincente del talento spagnolo Nico Paz. Al minuto 17 è arrivato il vantaggio durato quasi fino alla fine della partita.