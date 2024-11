Liberoquotidiano.it - Fumo, 44% inizia prima 18 anni, Aiom: "Aumento 5 euro su pacchetto tutela salute"

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - In Italia fuma il 22% degli under 17. Di questi, ben l'11% consuma più di mezzodi sigarette al giorno. Tra i tabagisti abituali, di ogni fascia d'età, oltre il 44% hatodei 18. Tutti dati che dimostrano la grande importanza di disincentivare i giovanissimi ad acquistare sigarette e quindi a cominciare con una scelta che tende trascinarsi per il resto della vita. Proprio per questo è stata lanciata #SOStenereSSN, la campagna promossa da(Associazione italiana di oncologia medica) e da Fondazionecon Panorama della Sanità. La proposta è aumentare di 5il prezzo di ogni singolodi sigarette per recuperare risorse finanziarie da trasferire subito al servizio sanitario nazionale. Gli oncologi italiani chiedono alle Istituzioni che questo provvedimento sia approvato al più presto.