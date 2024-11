Ilgiornaleditalia.it - Fumo, 44% inizia prima 18 anni, Aiom: "Aumento 5 euro su pacchetto tutela salute"

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Nella giornata pre-congressuale la Società scientifica rilancia la proposta alle Istituzioni. Presidente oncologi Perrone, 'disincentivo molto efficace in altri Paesi' Roma, 7 nov. (Adnkronos) - In Italia fuma il 22% degli under 17. Di questi, ben l’11% consuma più di mezzo