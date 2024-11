Lanazione.it - Forum Turismo, imprenditori affitti brevi: "Basta caccia alle streghe contro di noi"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 7 novembre 2024 – “Piaccia o non piaccia, le locazioni turistichesono diventate un asset fondamentale del settore turistico, non solo a Firenze e in Toscana ma in tutta Italia, perché consentono di gestire gli imponenti flussi turistici che interessano le nostre città”. A dirlo è Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e Ceo di Apartments Florence, in vista delInternazionale del, in programma da domani 8 novembre alla Fortezza da Basso. “Noi - dice Fagnoni - non abbiamo mai negato l’esistenza dell’overtourism. Il punto però è che un fenomeno del genere non va combattuto per il semplice fatto che sarebbe inutile farlo, visto che tutte le ricerche del settore certificano che è destinato a crescere. L’overtourism va gestito in modo intelligente e innovativo, destagionalizzando l’offerta e ampliandola a livello geografico, rendendo cioè attraenti i piccoli borghi e i tanti gioielli paesaggistici e artistici ospitati fuori dai centri urbani”.