.com - Fausto Leali annuncia la raccolta Il mio Natale

laIl mio, una serie di brani che raccontano la magia delle festivitàÈ in doppia uscita il 22 novembre il CD e il 6 dicembre il Vinile bianco autografato Il Miodisu etichetta Warner Music Italy.festeggia i suoi primi ottanta Natali regalandosi e regalando al suo pubblico, Il Mio, unadi brani che “profumano” di festa e con la loro magia, sono colonna sonora dei ricordi più belli e del tempo condiviso in famiglia.Un progetto nato dall’idea del Manager Pasquale Mammaro che da anni cura il management televisivo e discografico di, che ha voluto coinvolgere Luca Chiaravalli nella produzione, scegliendo di affidarsi alla Warner Music con la supervisione di Renato Tanchis. Così Celeste, Over the Rainbow, Jingle Bell Rock, Hallelujah, What a Wonderful World, Happy XMas (War is Over), Amazing Grace, It’s a Man’s Man’s Man’s World, Astro del Ciel e l’inedito Amo tutto, per una scelta condivisa con Luca Chiaravalli, che dichiara:“, con questa voce così versatile, ci ha permesso di fare arrangiamenti diversi su brani evergreen, mettendo un pizzico di elettronica in brani super classici come Astro del Ciel o fare una versione minimale di What a Wonderful World.