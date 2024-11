Farmaceutica Renoldi Bracco Bracco Imaging | Leader mondiale in tecnologia microbolle

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "In questo sito produttivo abbiamo un impegno molto importante sulladelle, della qualea livello, non soltanto con i prodotti attualmente approvati e utilizzati, ma anche e soprattutto per lo sforzo di innovazione con la terza generazione di prodotti, adesso in fase clinica, e con l'applicazione delle .