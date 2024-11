Sport.quotidiano.net - F1, il caso ‘parolacce’: scontro aperto tra piloti e Fia

Roma, 7 novembre 2024 – Nell’acceso dibattito sulle parolacce, idi Formula 1 hanno chiesto all’organo di governo degli sport motoristici della Fia di essere trattati come adulti e al presidente Mohammed Ben Sulayem a riconsiderare il suo "linguaggio". Nelle ultime settimane sono stati puniti Max Verstappen della Red Bull e Charles Leclerc della Ferrari, con l’olandese che è stato invitato a “compiere un avoro di interesse pubblico” dopo aver descritto la sua auto come "f*****" durante una conferenza stampa al Gran premio di Singapore. Ben Sulayem, nell’intervista ad Autosport proprio prima della gara, aveva dichiarato che le stelle della griglia avessero la responsabilità di smetterla di imprecare alla radio e che non avessero dovuto parlare come rapper. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, mentre la lite si intensificava, ha prima esortato Verstappen ad ignorare la sanzione, poi ha detto di credere che quei commenti contenessero "elemento razziale".