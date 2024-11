Lidentita.it - Europa League, Union SG-Roma: dove vederla

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

Stasera in campo per la quarta giornata di Europlaimpegnata in casa dell’SG: le info sulla partita eLadi Ivan Juric torna in campo questa sera, 7 novembre, per la quarta giornata di, affrontando l’Saint-Gilloise in una sfida determinante. Questa partita non serve solo a .SG-L'Identità.