Lidentita.it - Europa League, Lazio-Porto: dove vederla

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

Stasera in campo per la quarta giornata diimpegnata in casa contro il: le info sulla partita eDopo il successo casalingo ottenuto lunedì sera contro il Cagliari, ladi Marco Baroni si prepara per una nuova sfida europea. Questa sera, infatti, i biancocelesti affronteranno ilallo .L'Identità.