Europa League 2024 2025 risultati e classifiche

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

e ledell’, la seconda manifestazione continentale più importante dopo la Champions. E’ tutto pronto per una nuova intensa stagione di calcio europeo che, come sempre, regalerà grandi emozioni. Lo scorso anno a trionfare fu l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, essendosi qualificata in Champions, non potrà difendere il titolo. A rappresentare l’Italia saranno la Roma e la Lazio, che hanno chiuso lo scorso campionato di Serie A rispettivamente al sesto e settimo posto. A questo punto tutte le squadre partecipanti, in particolar modo le big, andranno a caccia del trionfo al termine di un lungo cammino per provare ad ereditare lo scettro della compagine nerazzurra. Chi riuscirà a portare a casa l’ambito trofeo? Ecco tutti ie ledell’