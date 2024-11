Digital-news.it - Europa e Conference League 2024/25 6/7 Novembre Diretta Esclusiva Sky NOW Palinsesto Telecronisti

Leggi l'articolo completo su Digital-news.it

LA UEFA/2025QUARTA GIORNATA DELLA “PHASE”E UEFA/2025TERZA GIORNATA DELLA “PHASE”SU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACONGOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO:Alle 18.45 UNION SAINT GILLOISE-ROMAalle 21 APOEL-FIORENTINA e LAZIO-PORTOStudi pre e postpartita affidati a MARIO GIUNTAinsieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI,MARCO BUCCIANTINI e ANDREA MARINOZZISi torna in campo inper la quarta giornata della “phase” di UEFAe la terza di UEFA, tutte da vivere insu Sky e in streaming su.