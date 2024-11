Napolitoday.it - Esplosione in una palazzina, c'è un ferito: in un appartamento erano nascosti petardi

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

Un'si è verificata intorno a mezzogiorno a Quarto, nei Campi Flegrei, in undi via Santa Maria.Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Una persona è rimasta ferita ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sembrano essere gravi.Dai primi.