Esplosione a Quarto | le drammatiche immagini

Leggi l'articolo completo su Ilblogdigio.it

Intorno alle 11 di questa mattina, nel centro di, é stato avvertito un grosso boato (CLICCA QUI per vedere le): da una cantina si é generata una deflagrazione a causa di alcuni fuochi d’artificio che, per motivi ancora in via di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, hanno preso fuoco. L’, avvertita in .: leIl Blog di Giò.