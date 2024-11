Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 7 novembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 7– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Ayhan, con l’aiuto dei bambini del quartiere, organizza una proposta di matrimonio per Leyla, che accetta con grande felicità. Zeynep mette in atto il suo piano. Ecco ilper rivedere l’episodio 286 in