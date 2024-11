Lapresse.it - Elezioni Usa, Harris: “Non è il risultato che volevamo, ma accettiamo la sconfitta”

Davanti alla folla radunata alla Howard University di Washington, Kamalaha tenuto il suo discorso dopo la disfatta elettorale, per i Democratici, che ha portato nuovamente Donald Trump alla Casa Bianca. “Dobbiamo accettare ildelle, ma io non rinuncerò mai alla lotta per un futuro in cui gli americani possano perseguire i loro sogni, ambizioni e aspirazioni”, ha detto, garantendo a Trump il pacifico trasferimento di potere. Da parte sua, il tycoon ha promesso che fermerà le guerre nel mondo e che rilancerà l’economia degli Stati Uniti. “Sarà una nuova Età dell’Oro per l’America”, ha dichiarato Trump.