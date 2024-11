Strumentipolitici.it - Elezioni in Moldavia: Bruxelles le definisce regolari soltanto perché hanno vinto i filo-UE, ma avendo vinto di poco, denuncia lo zampino straniero

Allepresidenziali ingli europeistima non con. La presidente uscente Maia Sandu è stata riconfermata solamente al secondo turno e con un calo di preferenze rispetto alla volta prima, rischiando pure di perdere il referendum per l’adesione alla UE.I risultatiLa Sandu hacol 55% dei voti. Il suo sfidante, l’ex procuratore generale Alexandr Stoianoglo, si è fermato al 44%. Non tragga in inganno la differenza apparentemente larga. È infatti il risultato del secondo turno. Al primo c’era stato anche il referendum, probabilmente il vero indicatore della volontà popolare rispetto al percorso che la Sandu ha impresso al Paese in questi anni. E qui la spaccatura nazionale è evidentissima e per ora insanabile. Il motivo è che i-UEprevalso con un margine minimo egrazie ai voti dei moldavi che risiedono in Occidente.